مال وأعمال

بعد نجاح خصخصة البورصة قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان الحكومة ستمضي قدماً في عدة مشاريع اخرى للخصخصة بنهاية العام الحالي خاصة في قطاعات الخدمات والاتصالات والنفط.

وبينت المصادر ان خصخصة البورصة انعكست بشكل ايجابي عليها خلال الفترة الأخيرة، موضحة ان التطورات الايجابية الأخيرة التي شهدتها بورصة الكويت على اداء القيمة السوقية الرأسمالية للأسهم وذلك منذ بداية العام وحتى الآن، حيث ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية من مستوى 29.013 مليار دينار الى مستوى 33.76 ملياراً محققة مكاسب قدرها 4.74 مليارات دينار وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى 8 مايو 2019.

وقد حقق قطاع البنوك مكاسب سوقية قدرها 3.96 مليارات دينار تعادل 83.5 في المئة من اجمالي مكاسب السوق الرأسمالية، فقد ارتفعت المكاسب السوقية الرأسمالية لأسهم البنوك خلال تلك الفترة من 16.1 ملياراً الى 20.06 مليار دينار بنهاية تداولات 8 مايو الحالي.

جملة من العوامل الايجابية شهدتها البورصة خلال تلك الفترة وانعكست ايجاباً على اداء السوق الذي اصبح ملاذاً للعديد من الصناديق والمحافظ الأجنبية اهمها ما يلي:

فوز تحالف شركة الاستثمارات الوطنية بمزايدة خصخصة بورصة الكويت، على الحصة البالغة 44 في المئة من اسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية. تم بواقع 237 فلساً للسهم، وبمبلغ اجمالي قدره 19.93 مليون دينار مقابل شراء كامل اسهم الحصة البالغة 44 في المئة من اسهم رأس المال المصدر لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، باعتباره العطاء الأعلى سعراً.

انتخاب مجلس ادارة جديد لشركة البورصة للثلاث سنوات المقبلة والذي بمقتضاه باتت البورصة في عهدة القطاع الخاص، حيث يتجه المجلس الجديد لطرح ادوات استثمارية جديدة قادرة على جذب مزيد من العملاء والسعي لجذب استثمارات اجنبية للسوق، مع العمل على جذب الشركات العائلية والحكومية للادراج في البورصة.

اطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة من تطوير البورصة والذي يهدف لتنمية سوق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية بما يواكب التطورات العالمية المعمول بها في اسواق المال العالمية.

ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة، حيث اعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز وداو جونز لمؤشرات الأسواق عن ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ اعتبارا من سبتمبر 2019، مشيرة الى ان الترقية تأتي تأكيدا لجدارة سوق المال الكويتية، كما تعتبر تلك الترقية الثانية لبورصة الكويت بعد الترقية الاولى لمؤشر فوتسي راسل، والتي تزيد معها التوقعات بامكانية تحقيق الترقية الثالثة والأكبر لمؤشر MSCI في مراجعة مايو الحالي.

اطلاق منصة خارج التداول OTC لتداول الأسهم غير المدرجة في البورصة في نوفمبر 2018 انعكس بشكل ايجابي على اداء السوق، حيث كانت تلك المنصة مطلباً للعديد من المساهمين التي تم ايقاف اسهم شركاتهم عن التداول في السوق الرئيس للحفاظ على مدخراتهم وكذلك للحفاظ على حقوق البنوك تجاه المدينين، كما ان تلك المنصة اوقفت نزيف اعلانات الشركات بالخروج من السوق.

قوة القطاع المصرفي والذي تمكن من تحقيق طفرة كبيرة في اداء ايراداته التشغيلية وتطبيق المعايير الرقابية العالمية بكفاءة واقتدار، مع متابعة حثيثة للقطاع المصرفي وأدائه والعمل على زيادة قدرته في مواجهة اي تحديات قد تحدث.

> اصرار حكومي على تنفيذ مشاريع الخطط التنموية المعلنة والتي تعزز من دور القطاع الخاص، مع توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل وتطبيق رؤية كويت جديدة 2035.

