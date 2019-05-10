مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً في نهاية تعاملات أمس، وذلك للمرة الأولى في مايو الحالي وهبط المؤشر العام للبورصة 0.85 في المئة عند مستوى 5803.2 نقاط خاسراً 49.91 نقطة، كما تراجع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.51 و0.98 في المئة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة 8.2 في المئة إلى 30.95 مليون دينار مقابل 33.73 مليون دينار بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول 13.7 في المئة إلى 128.93 مليون سهم مقابل 113.36 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وسجلت مؤشرات 10 قطاعات هبوطاً يتصدرها التكنولوجيا بواقع 2.19 في المئة، فيما ارتفع قطاعان فقط وهما السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 1.94 في المئة للأول، و1.03 في المئة للثاني.

وجاء سهم «كميفك» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 10.34 في المئة، فيما تصدر سهم «يوباك» القائمة الخضراء مُرتفعاً بواقع 10 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.22 ملايين دينار مُتراجعاً 1.3 في المئة، فيما تصدر سهم «صناعات» نشاط الكميات بتداول 17.4 مليون سهم مُرتفعاً 0.42 في المئة عقب إعلان الشركة اليوم عن البيانات المالية للربع الأول والتي شهدت ارتفاعاً بالأرباح نسبته 45.7 في المئة.

