مال وأعمال

وعدت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال مثولها مجددا امام محكمة في مدينة فانكوفر الكندية، ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تسليمها الى الولايات المتحدة.

ولساعات، اعترض محامو مينغ وانجو التي تشكل محور ازمة دبلوماسية بين كندا والصين منذ توقيفها في ديسمبر الماضي، على اعتقالها «المخالف للقانون» في فانكوفر في الأول من ديسمبر.كما طلبوا تخفيف الشروط التي فرضت للافراج عنها بعد ايام على توقيفها. وقد اطلق سراحها بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6,6 ملايين يورو) وفرض عليها وضع سوار الكتروني وتسليم جوازات سفرها.

وقال الناطق باسم هواوي في كندا بينجامين هاوز خارج القصر العدلي ان مينغ (47 عاما) «ستطالب بوقف اجراءات تسليمها». وأكد ان «الملف الجنائي للسيدة مينغ يستند الى مزاعم خاطئة»، مشيرا الى ان توقيفها نجم عن «عوامل سياسية»، كما تحدث عن انتهاكات لحقوقها.

وستعقد المحكمة الجلسات التالية في هذه القضية اعتبارا من 23 سبتمبر وحتى اكتوبر، لكنها ستخصص لجوانب قانونية. اما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسميا قبل يناير المقبل.

ويمكن ان تستغرق العملية اشهرا ان لم يكن سنوات بسبب امكانيات الاستئناف الكثيرة. وقالت النيابة العامة انها تأمل في تسريع الاجراءات. لكن المناقشات حول ملف الأدلة الذي يقع في 1742 صفحة ذكر محامو الدفاع ان السرية على جزء كبير منها، يمكن ان تستمر لفترة طويلة.

وتتهم وزارة العدل الأميركية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على ايران، وهذا ما نفاه محامو مينغ وانجو. كما نفوا الأربعاء الاتهام الرئيسي الموجه لمينغ بتقديمها بيانات كاذبة الى المصارف الأميركية حول العمليات التجارية لهواوي في ايران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامي صرح في ديسمبر انه مستعد للتدخل في قضية مينغ وانجو اذا سمح له ذلك بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جيد مع الصين، ما اثار غضب كندا.

ووصف محامو مينغ هذه التعليقات لترامب بأنها «ترهيب وتقويض لقواعد القانون».

