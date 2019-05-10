مال وأعمال

وقع البنك المركزي الأسترالي في خطأ هجائي محرج على ملايين العملات الورقية فئة 50 دولارا استراليا ولم يلتفت الى هذه الهفوة قبل طبع وتداول هذه النقود. واكتشف الخطأ للمرة الأولى امس عندما ارسل احد مستمعي اذاعة تريبل ام صورة مكبرة للعملة فئة 50 دولارا استراليا، مشيرا الى خطأ في هجاء كلمة «مسؤولية» في اقتباس باللغة الانكليزية على العملة، مضيفا ان الخطأ تكرر ثلاث مرات.

وهذه الفئة النقدية هي الأكثر تداولا في استراليا وتمثل قرابة نصف القيمة الاجمالية للعملات الورقية الأخرى المستخدمة.

وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 اكتوبر 2018 وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من التزوير وخصائص حسية ايضا لمساعدة ضعاف البصر.

وورد الخطأ الهجائي في اقتباس لاديث كوان اول امرأة تنتخب في برلمان استراليا من عام 1921 الى عام 1924.

