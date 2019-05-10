دوليه

عبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنكليزي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز المثير الذي حققه على حساب آياكس الهولندي 3-2 أول من أمس، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية، ليواجه مواطنه ليفربول، في المباراة التي ستقام على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو. وقال بوكيتينو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «لقد كان اللاعبون أبطالًا فعلًا، إنها مباراة ذات ظروف خاصة، لأننا كنا متأخرين في النتيجة، لقد فزنا لأننا كنا مؤمنين بحظوظنا حتى النهاية».

وأضاف: «اللاعبون هم الأبطال، لقد قلت منذ بداية الموسم، أن لاعبي الفريق هم الذي سيحددون نهاية الموسم، لقد بذلوا مجهودًا كبيرًا للوصول إلى تلك المرحلة».وتابع المدرب الأرجنتيني: «كرة القدم لعبة جميلة، وبها العديد من اللحظات المجنونة، لقد شعر لاعبو آياكس بالإرهاق في الدقائق الأخيرة، ونحن تماسكنا بشكل كبير، وهو ما منحنا الفوز».

وأشاد بوكيتينو بلاعبه البرازيلي لوكاس مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» ليقود الفريق للمباراة النهائية.وقال بوكيتينو: «أنه بطل ولاعب رائع، لكنني كما قلت من قبل، جميع اللاعبين هم أبطال وشاركوا في هذا الإنجاز».

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن المباراة النهائية، حيث أكد أنه سعيد بمواجهة ليفربول.وأضاف: «أحب أن أتوجه بالتهنئة للمدرب يورغن كلوب (المدير الفني لليفربول)، لقد قام بعمل كبير مع فريقه».وقال بوكيتينو عن تصريحه السابق بأنه قد يفكر في مغادرة الفريق في حال فاز بلقب دوري أبطال أوروبا: «سنرى كيف سيكون موقفي مع الفريق بعد نهاية هذه المباراة بالتأكيد».

