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دوليه

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كوتينيو أزمة في برشلونة


أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو أزمة كبيرة في برشلونة الإسباني.وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن ما كان معروفا قبل انهيار الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتم تأكيده وظهوره بشكل ملفت إلا خلال خسارة الفريق برباعية نظيفة أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما اختفى اللاعب البرازيلي بشكل أكثر من المعتاد.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة بحاجة لمهاجم قوي وهذا يمكن ان يحدث في حال رحيل اللاعب.
وسيسعى برشلونة لبيع اللاعب واستغلال قيمة الصفقة في اعادة استثمارها في الفريق، خاصة وأن رحيل كوتينيو سيوفر 13?5 مليون يورو وهي راتبه الشهري.
وكان كوتينيو قدم اداء مذهلا خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2018، حيث سجل عشرة أهداف، إلا أن مستواه هبط بعدها.
وسجل كوتينيو هدفا وحيدا في الدوري الإسباني في 22 مباراة ظهر بها، ومع ذلك سجل أهدافا في مرمى مان يونايتد وليون وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.وكان كوتينيو هو أغلى صفقة في تاريخ الفريق الكتالوني، ولكنه فشل في برشلونة وعلى الأرجح سيذهب لمكان آخر.
ويبدو أن خطوته التالية ستكون في الدوري الإنكليزي، الذي قضى به خمس سنوات مع ليفربول، مسجلا 54 هدفا في 201 مباراة.


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