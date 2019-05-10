دوليه

اعلن ريال مدريد الاسباني، الأكثر دخلا في العالم، وشركة التجهيزات الرياضية الألمانية أديداس أول من امس تمديد شراكتهما حتى 2028 مقابل مبلغ قياسي قدرته الصحافة بـ 120 مليون يورو سنويا.

ويرتبط النادي الأسطوري وأديداس بعلاقات شراكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتوصلا أول من أمس الى اتفاق جديد يمتد حتى 2028، حسب بيان للشركة الألمانية.وتنتج أديداس منذ عام 1998 القميص الأبيض للنادي الملكي الفائز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة (رقم قياسي)، وهو يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري المحلي. من جانبه، أشار ريال في بيان الى اتفاق «غير مسبوق في تاريخ صناعة الرياضة».ولم يكشف أي من الجانبين التفاصيل المالية للاتفاق، بيد أن صحيفة «ماركا» اعتبرت أن هذه الشراكة ستعود بمبلغ 120 مليون يورو على النادي المدريدي كل موسم.

وإذا ما تأكد هذا الرقم، فسيكون قياسيا في عالم كرة القدم. وكانت أديداس وقعت في 2014 مع نادي مان يونايتد الأنكليزي عقد رعاية لقاء 750 مليون جنيه استرليني على أقل تقدير لمدة 10 سنوات، أي ما يقدر بنحو 100 مليون يورو سنويا حسب سعر الصرف الرائج في تلك السنة، وكان غير مسبوق حينذاك. وحسب شركة «ديلويت» للاحصاءات والاستشارات المالية، انتقل ريال مدريد مؤخرا الى صدارة ترتيب الأندية الأكثر دخلا في العالم: ففي موسم 2017-2018، وصل رقم أعمال النادي الى 750,9 مليون يورو.

