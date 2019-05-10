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دوليه

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لوكاس: أفضل مباراة في مسيرتي


كد البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام الإنكليزي أن الفوز الذي حققه فريقه على آياكس الهولندي 3-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، جاء بفضل مجهود الفريق ككل. وقال مورا في تصريحات إعلامية عقب المباراة:»أنا فخور للغاية بأنني شاركت في تلك المباراة، وبأنني جزء من عائلة توتنهام، إنها أفضل مباراة في مسيرتي».وأضاف: «كرة القدم شيء رائع تمنحنا السعادة ، لم يكن أحد يصدق أننا نستطيع فعل هذا السيناريو».واختتم: «أريد أن أشكر زملائي في توتنهام، على ما يمنحوني إياه، إنهم بمثابة العائلة بالنسبة لي».وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عقب فوزه على آياكس أمستردام الهولندي 3-2في هولندا، ليعوض خسارته السابقة على ملعبه ووسط جماهيره 0-1 في مباراة الذهاب.


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