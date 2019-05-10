دوليه

أكد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام الإنكليزي أن الفريق يعجز عن إيجاد الكلمات التي يعبر بها عن الفوز الثمين على أياكس الهولندي أول من أمس والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلب توتنهام تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3-2 على أياكس في الشوط الثاني من مباراتهما في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.وتأهل توتنهام إلى النهائي بهدف اعتباري حيث تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين نظرا لفوز أياكس 1-0 ذهابا على ملعب توتنهام الأسبوع الماضي لكن توتنهام كان الأكثر إحرازا للأهداف خارج ملعبه.

وقال سون بعد المباراة: «الشوط الثاني من المباراة اتسم بالجنون التام... الأهداف الثلاثة من لوكاس مورا عكست هذا الجنون». وأضاف: «نشعر بسعادة بالغة، لا يمكن التعبير عن هذا بأي كلمات... مازلت لا أصدق أننا حققنا الفوز. فريقنا كافح حتى النهاية».

