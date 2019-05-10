محلية

إبداع الانكليز في ليلتين تاريخيتين لكل من ليفربول وتوتنهام بالوصول الى نهائي كأس أوروبا الذي يقام في الاول من يونيو المقبل في ملعب أتلتيكو مدريد باسبانيا لهو استحقاق يعطي الكرة الإنكليزية الأفضلية في أن دوريهم وبطولاتهم المحلية لعبت دوراً مهماً في رفع مستوى الدوري والاندية الانكليزية من غير استثناء فهم من اخترعوا الكرة الحديثة وهم من أقروا قانون اللعبة وهم يملكون القوة الترجيحية لتعديل أي مادة من قانون اللعبة.

لم يخطر ببال اي فرد من من يعرف ما هي كرة القدم (حتى محللي قناة بي ان سبورت) بأن هاتين النتيجتين ستحدثان بهذه الطريقة الدراماتيكية التي لعب فيها الفريقان بمبدأ: أكون أو لا أكون من طرفهم لنادي برشلونة العريق والممتلئ بالنجوم وبطل الدوري الاسباني وأياكس بطل الدوري الهولندي وقاهر الكبار (ريال مدريد) بمبدأ التأكد وضمان التأهل للنهائي حتى ولو بخسارة بسيطة من طرف برشلونة وأياكس؟ فقد لقنوا الإنكليز الإسبان والهولنديين درساً في كيف تكون روح اللعب في الملعب وأنت تحت ضغط الفوز بأكثر من هدفين فلعبوا من غير تحفظ دفاعي واستطاعوا ان يلعبوا بمهاراتهم مستغلين قدراتهم وخبراتهم في مثل هذه المباريات ولم يلعبوا على صافرة الحكم وإنما لعبوا حسب ما يسمح لهم قانون اللعبة الى آخر دقيقة . ماذا يعني أن يصل فريقان من ليفربول ولندن الى نهائي كأس أوروبا ثاني أكبر بطولة كروية بعد بطولة كأس العالم... يعني أننا يجب أن نستفيد من الخبرة الإنكليزية الاحترافية لإدارة كرة القدم فالشعب الانكليزي يعشق هذه اللعبة منذ أن أسسها مع لعبة الركبي في القرن الثامن عشر.

الان وبعد هذه النتائج المبهرة للإنكليز أقول الله يعين الاسبان على تنظيم نهائي كأس اوروبا في نهاية هذا الشهر لأنه يجب أن يمتلئ ملعب فريق أتلتيكو مدريد بالجمهور الإنكليزي أولا وبنسبة ثمانين في المئة والباقي من الدول المختلفة لأن هذا الجمهور يستحق الاحترام وولائه لفريقه أينما كان ومهما كانت نتائجه... وأخيرا نقول لكل من يعرف ماهية كرة القدم... هل استطعتم استخراج دروس اللعبة من هاتين المباراتين ومن هذين الفريقين Liverpool وTottenham... والله من وراء القصد .

