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أكد رئيس لجنة الحكام صبيح أبل إن الموسم الذي اختتم أمس كان ناجحاً على الصعيد التحكيمي، مؤكداً أن اللجنة قامت بالدور المطلوب ومتوجهاً بالشكر إلى اتحاد الكرة على التعاون والدعم المستمر للجنة.

واعترف أبل بوجود بعض الأخطاء من الحكام خلال مباريات الموسم، «لكنها لم تكن مؤثرة بشكل كبير لا على المنافسة في المقدمة، ولا على صراع الهبوط إلى الدرجة الأولى».

وأوضح: «من الطبيعي أن يرتكب الحكام الأخطاء وهذا الأمر يحدث في معظم الدوريات العالمية والأوروبية، لكن الأخطاء التي وقع فيها حكامنا هذا الموسم لم تكن كبيرة ولا مؤثرة»، مشيراً إلى أن اللجنة اعتادت على معاقبة الحكام المخطئين «لكن ذلك يحدث دون الإعلان عنه». وأوضح: «الإجراء المتبع هو أن نجتمع مع الحكم ونعرض عليه عبر الفيديو الأخطاء التي وقع فيها، فالعقوبة تكون من أجل التصحيح والتطوير».

وقال إن تطبيق تقنية الفيديو المساعد (VAR) تحتاج لأمور كثيرة بخلاف التكلفة المادية العالية، فلابد من وجود 6 كاميرات على الأقل في كل ملعب تطبق فيه التقنية، مؤكداً أن هذا الأمر يكون صعباً في إحالة إقامة أكثر من مباراة في التوقيت ذاته، ولافتاً إلى أن ستاد جابر هو الملعب الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط لتقنية (VAR) في الوقت الحالي.

وذكر أن الحكم الكويتي عائد بقوة إلى الساحة الدولية بعد أن ارتفع عدد الحكام الذين يحملون الشارة الدولية من 3 حكام إلى 6، وقال: «كان لدينا الحكام علي محمود وأحمد العلي وعمار أشكناني هم فقط من يحملون الشارة الدولية، والآن انضم إليهم سعد الفضلي وعبدالله جمالي وعبدالله الكندري، بالإضافة إلى ارتفاع الحكام المساعدين من 4 إلى 8 حكام». وأشار أبل إلى أن استقدام حكام أجانب لقيادة بعض المباريات الحساسة خلال المسابقات المحلية يكون بسبب رغبة اللجنة في «رفع الحرج عن الحكام المحليين»، مشيداً بدور مجلس إدارة الاتحاد وحرصه الكبير على تلبية كل طلبات اللجنة.

سلامات لعاشور

تمنى رئيس لجنة الحكام صبيح أبل الشفاء العاجل لعضو للجنة الحكم السابق جواد عاشور الذي يعاني من أزمة صحية اضطرته إلى مغادرة البلاد، وقال أبل إن عاشور رغم حالته الصحية إلا أنه يحرص دائماً على التواصل مع أعضاء اللجنة والاطمئنان على سير العمل، متمنياً له الصحة والعافية والعودة إلى البلاد سالماً.

