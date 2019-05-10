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برقان يحتفي بالمتفوقين اليوم

راشد خلف
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الجمعة 10 مايو 2019

يقيم نادي برقان اليوم احتفالاً لتكريم الفرق المتفوقة في الموسم المنقضي وأهمها الفريق الأول لكرة القدم والفريق الأول لكرة اليد وفريق تحت 13 سنة للكرة الطائرة. من جانب آخر، اتفقت إدارة برقان مع المدرب الوطني ماهر الشمري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل خلفاً لوليد نصار الذي انتهت مهمته مع نهاية الموسم المنقضي. وسيكون هدف الشمري مع برقان هو قيادة الفريق إلى دوري الدرجة الممتازة بعد أن نافس الفريق على الصعود بداية الموسم الماضي ثم تراجع لينهي المسابقة في المركز الأخير، لكنه في المقابل حقق إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الأمير. وسبق للشمري أن درب ناديي الصليبخات والتضامن والمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى ناديي الخليج والنهضة السعوديين. ومن المنتظر أن يبقي الجهاز الفني لبرقان على المهاجم الكيني جون مع البحث عن محترفين آخرين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


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