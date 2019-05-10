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جدد السالمية عقد لاعبه الأردني عدي الصيفي لمدة موسمين حسبما أعلن النادي على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أمس. وذكر الموقع الرسمي للنادي أن اللاعب وقع على العقد الجديد بوجود رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف ومدير الفريق بدر الخالدي والمدرب المساعد سلمان عواد. وكان الصيفي أعلن في فبراير الماضي عن عزمه التقدم بشكوى ضد السالمية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وقدم وقتها اعتذاراً لجماهير النادي وأكد أن «الأبواب أغلقت دون التوصل إلى حل ودي». لكن اللاعب عاد إلى التدريبات بعد أن وعدته الإدارة بحل المشكلة وحصوله على جزء من مستحقاته، ويبدو أن اللاعب لا يريد خوض تجربة جديدة ويريد الاستمرار مع النادي الذي يلعب له منذ أكثر من 8 أعوام.

