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أوقعت القرعة الأزرق في المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2020 للشباب «تحت 19 عاماً»، بمواجهة منتخبات العراق (المضيف)، عمان، فلسطين، وباكستان.

جاء ذلك عقب حفل سحب القرعة الذي أقيم امس الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر المقبل، فيما يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وجاء في المجموعة الثانية عن غرب آسيا كل من منتبات قطر، اليمن، تركمانستان، سريلانكا، وفي «الثالثة» طاجيكستان، سورية، لبنان، المالديف،وفي «الرابعة» الإمارات، إيران، قرغيزستان، نيبال، وفي «الخامسة» الأردن، البحرين، بنغلاديش، بوتان، وفي «السادسة»، السعودية (حامل اللقب)، أوزبكستان، الهند، أفغانستان.

وفي شرق آسيا، جاءت منتخبات تايلاند، ماليزيا، كمبوديا، بروناي، جزر شمال ماريانا في المجموعة السابعة، وستراليا، الصين تايبيه، ماكاو، لاوس في «الثامنة»، و كوريا الجنوبية، الصين، ميانمار، سنغافورة في «التاسعة»،واليابان، فيتنام، منغوليا، غوام في «العاشرة»، وإندونيسيا، كوريا الشمالية، هونغ كونغ، تيمور الشرقية في المجموعة الحادية عشرة.

