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حل الأزرق في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات طاجيكستان (وصيف النسخة الماضية)، الأردن (المضيف)، نيبال، سريلانكا، في تصفيات كأس آسيا 2020 للناشئين «تحت 16 عاماً»، فيما ضمت المجموعة الثانية: الهند، أوزبكستان، البحرين، تركمانستان، و«الثالثة»: إيران، أفغانستان، فلسطين، المالديف، و«الرابعة»: عمان، السعودية، سورية، باكستان، و«الخامسة»: اليمن، بنغلادش، قطر، بوتان، و»السادسة»: العراق، قرغيزستان، لبنان، والإمارات وذلك عن منطقة غرب آسيا. وفي شرق آسيا جاء في المجموعة السابعة: إندونيسيا، الصين، بروناي، الفلبين، جزر شمال ماريانا، وفي «الثامنة»: أستراليا، فيتنام، تيمور الشرقية، منغوليا، ماكاو، وفي «التاسعة»: كوريا الشمالية، هونغ كونغ، سنغافورة، غوام، وفي «العاشرة»: اليابان (حامل اللقب)، ماليزيا، كمبوديا، لاوس، وفي «الحادية عشرة»: كوريا الجنوبية، تايلاند، ميانمار، الصين تايبيه..وتنطلق التصفيات يوم 14 سبتمبر المقبل للمجموعات التي تضم خمسة منتخبات، على أن تنطلق منافسات بقية المجموعات يوم 18 سبتمبر، وتختتم التصفيات يوم 22 من الشهر ذاته.

