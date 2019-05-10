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نظمت مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون، بنجاح واقتدار، النسخة الثالثة توالياً من بطولة الجمباز الايقاعي السنوية للفتيات في صالة نادي اليرموك الرياضي وسط مشاركة كبيرة من اللاعبات اللواتي قدمن عروضا تنافسية مثيرة، اذ حددت المدرسة اعمار المشاركات من 4 سنوات وحتى 12 سنة، وبلغ عدد المشاركات 84 لاعبة. وفي ختام المنافسات كرمت المدرسة اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى في البطولة التي تتطلع «جمنازيا» من خلالها الى مواصلة رسالتها في بناء جيل رياضي مميز يسهم في تطوير اللعبة ويكون جديراً بتمثيل الفرق الكويتية أفضل تمثيل في مختلف بطولات الجمباز العالمية.

وتحرص «جمنازيا» على استمرار هذه البطولة سنوياً خصوصاً بعد نجاحها في تنظيم أول نسختين، اذ حظيت النسخة الثالثة بحضور جماهيري كبير من اهالي اللاعبات ومن عشاق رياضة الجمباز الذين تفاعلوا بحماس مع أجواء البطولة والعروض الرائعة التي قدمتها اللاعبات.

