محلية

حقق الاتحاد الليبي انتصارا عريضا في ظهوره الاول بتغلبه على شركة الزامل للتأهيل باربعة اهدف لهدف ضمن منافسات اليوم الثالث من دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، بينما سيطر التعادل على مواجهتي بنك الائتمان مع البراق الليبي، وفروج ريبابلك مع شركة سدن الإقليمية.

في المباراة الاولى، تبادل فريقا بنك الائتمان والبراق الليبي الأدوار من البداية للنهاية ليسيطر التعادل على مجريات الأمور بهدف لكل منهما، حيث سجل للائتمان صلاح حسني وادرك للبراق حميد زعير. وشهدت المواجهة صراعا على خطف الأضواء بين أصحاب المهارات الفردية، حيث تألق من صفوف الائتمان احمد عبدالقادر وصلاح حسني، ومن البراق الثنائي حميد زعير وعبدالرؤوف قجوم.

التعادل كان سيد الموقف أيضا في المباراة الثانية بين فروج ريبابلك مع شركة سدن الإقليمية بهدفين بكل منهما، حيث سجل لفروج نجيب العلي والبرازيلي جيجي، ولسدن التونسي كريم مراد وعبداللطيف الحمد.

وفرض عبدالله الشمالي نفسه على المباراة بفضل تحركاته وخطورته امام المرمى ليؤكد انه من المواهب المحلية المميزة في الدورة، كما توهج أيضا عبداللطيف الحمد وكان من ابرز لاعبي سدن.في اخر المباريات، حقق الاتحاد الليبي فوزا عريضا على شركة الزامل للتأهيل باربعة اهداف مقابل هدف، وسجل للفائز، محمد شحوت والقاسم التومي وباسم عقيلة ورياض عثمان، وللخاسر يوسف الغريب.

ويلتقي ضمن منافسات اليوم الخامس، المضمار مع ريزالتس فيتامين، والهدف مع كي ايه آر، والحد مع فريق المرحوم حسين الرومي.وتتواصل منافسات النسخة التاسعة للبراعم عبر إقامة 3 مواجهات ضمن المجموعة الثانية، فيلعب فريق المرحوم عبد الله الرشيد مع نادي الكويت «أ»، فيما يواجة نادي كاظمة «أ» فريق دريم وتصطدم اكاديمية يونايتد بالاكاديمية السورية.ومن المتوقع ان تسود الاثارة اجواء مواجهات البراعم اليوم في ظل تواجد فرق مميزة كفريق الكويت الذي سبق وحقق اللقب، كما لا تخلو الفرق التي تظهر بالدورة للمرة الأولى من اللاعبين الواعدين الطامحين لتسجيل اسمائهم ضمن النجوم المنتظر تألقهم بالمستقبل.

من جانب آخر، كشف الحكم الدولي علي محمود أن التقنية التي تم تطبيقها في دورة الروضان للمرة الأولى بالنسخة الحالية والتي تحمل اسم «AR» هي تقنية شبيهة بـ «VAR».

وأوضح محمود الذي يشارك في إدارة مباريات الدورة أن اللجنة المنظمة استحدثت التقنية التي تعتمد بالأساس على منح مدرب كل فريق فرصة طلب إعادة لقطة لمرة واحده بالمباراة للحكم عليها بعد مشاهدة الإعادة للقطة من قبل الحكام.

وبيّن محمود أن الحالات التحكيمية المؤثرة هي ما يتم المطالبة بإعادتها مثل ركلات الجزاء والضرب بدون كرة على جانب احتساب هدف من عدمه.

وأضاف محمود أن ثاني أيام الدورة شهد تطبيق التقنية لأول عندما طلب المدرب إعادة لقطة لهدف مطالبا باحتسابه وتم إعادة الكرة وبالفعل لم تكن الكرة قد تجاوزت الخط ليتم تأكيد قرار الحكام بعدم احتساب هدف.

من الدورة

نال عبدالله الشمالي لاعب فريق فروج ريبابلك جائزة أفضل لاعب في اليوم الثالث والمقدمة من شركة زين.

• تقدم اللجنة المنظمة بالدورة يوميا ما يقارب 30 جائزة للجماهير سواء عبر المسابقات الترفيهية أو السحوبات وكذلك عبر حسابات الدورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

• قدم حسين غانم مدير الدورة وسعد كميل رئيس لجنة الحكم بالدورة درعا تذكارية للأسترالي ادوارد مقيم الحكام والمحاضر بالاتحاد الاسيوي.