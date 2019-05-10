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سلَّم نفسه لرجال الأمن واعترف أنه لم يقصد قتلها

مواطن مريض نفسياً أطلق النار على شقيقته في منطقة الجهراء


ادخلت فتاة كويتية غرفة العناية المركزة في مستشفى الجهراء اثر تعرضها لطلقة في الكتف سددها لها شقيقها الذي يعاني من امراض نفسية، قبل تسليمه نفسه الى المخفر.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «النهار» ان مواطناً في العقد الرابع من عمره يعاني من مشكلات نفسية واجتماعية اقدم على رمي شقيقته بطلقة نارية خلال تواجده في المنزل ومن ثم لاذ بالفرار، حيث تم نقل المصابة بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء حيث ادخلت غرفة العناية المركزة فيما لاذ شقيق المصابة الى جهة غير معلومة وعثر على السلاح المستخدم وبعد اقل من 12 ساعة سلم الجاني نفسه لرجال الامن واعترف بانه دون وعي وبعد ان استيقظ من النوم بسبب ازعاج الاطفال اقدم على رمي شقيقته بالرصاص دون قصد. وعليه تمت احالته الى النيابة العامة بتهمة الشروع بالقتل.


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