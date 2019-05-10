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قضت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف بحبس المواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وببراءة المصري والبدون في قضية امن دولة تتعلق بتنظيم داعش بالكويت، بتهمة دعم وتأييد والانتماء الى تنظيم داعش والدعوة له.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول المواطن 10 سنوات والثاني الاردني والثالث المصري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما وذلك في قضية دعم وتأييد والانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» أو ما يعرف بـ(داعش).

ووجهت المحكمة التهم لـ «الاول» المواطن بأنه طعن علناً في مكان عام عن طريق الكتابة والنشر بحقوق الامير وسلطته، حيث دعوا (ثلاثتهم) الى قلب نظام الحكم في الكويت والخروج على ولاة الامر، بأن نشر مطبوعات في المساجد ودعا علنا في مكان عام وبوسائل عدة إلى اعتناق مذهب يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، وتكفير لفئات اجهزة الدولة. واسندت للمتهم الثاني الاردني الجنسية انه اشترك مع المتهم الاول بالتهم المنسوبة اليه، بأن وزع تلك المنشورات على المصلين في المساجد ودعا الى الانضمام الى تنظيم محظور دوليا، في محاولة منهم لاستقطاب اكبر عدد من الشباب للتغرير بهم وايهامهم بالانضمام اليهم بحجة الجهاد. واسندت للمتهم الثالث مصري الجنسية انه ساعد المتهمين الاول والثاني على طباعة تلك المنشورات وقام بنشرها في مساجد اخرى، خلافا للتي قام المتهمان الاول والثاني بنشر منشوراتهما فيها، الا ان المهتمين أنكروا التهم وأكدوا انهم لم يرتكبوا تلك الجريمة.

