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قضت المحكمة الإدارية بالزام وزارة الصحة بمبلغ 7000 دينار عن مخصصات شهرية لمواطن وزوجته عن علاجهما بالخارج.

أقام المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن مواطن وزوجته الدعوى على وزارة الصحة بطلب إلزام الوزارة بأداء مخصصاتهما الشهرية التي لم تصرف لهما أثناء علاجهما بالخارج حتى عودتهما إلى ارض الوطن.

وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي مبارك الخشاب وقدم حافظة مستندات تتضمن صورة من كتاب الوزارة بالموافقة على سفر المدعيان للعلاج بالخارج والمبين به تاريخ الموافقة على السفر للعلاج بالخارج على نفقة الدولة وتاريخ العودة إلى الوطن وطلب إحالة الدعوى لإدارة الخبراء للاطلاع على ملفهما الطبي لبيان ما تم صرفه لهما أثناء تواجدهما بالخارج للعلاج وما لم يتم صرفه لهما من المخصصات الشهرية لإلزام الوزارة بأداء ما يسفر عنه التقرير وبعد ورود تقرير الخبير وتقدير قيمة تلك المخصصات عن فترة علاجهما بالخارج بمبلغ 7000 دينار قدم الخشاب مذكرة بالطلبات المعدلة الختامية وصدر الحكم بإلزام وزارة الصحة بأداء مبلغ 7000 دينار للمدعيين قيمة المخصصات المالية الشهرية التي لم تصرف لهما.

