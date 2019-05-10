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سددوا له عدة طعنات أمام منزله في الجهراء

4 مجهولين ضربوا مواطناً وأدخلوه غرفة العناية المركزة


أقدم 4 أشخاص بالاعتداء على مواطن في العقد الثاني من عمره في منطقة الجهراء ادخل على اثرها غرفة العناية المركزة لتعرضه لعدة طعنات في الظهر والبطن وجروح خطيرة. وفي التفاصيل بان مواطناً ابلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية مساء الاول من أمس يفيد انه عثر على شقيقه البالغ من العمر 24 عاماً بالقرب من منزله في الجهراء وقد تعرض لعدة طعنات وضرب ونزيف في الرأس والصدر وانه توجه به الى مستشفى الجهراء، وعلى الفور توجه رجال الامن والمباحث الى مستشفى الجهراء حيث تبين بعد التحقيق الاولي بان 4 أشخاص لا يعرفهم المجني عليه اعترضوا طريقه وقاموا بضربه وخنقه قاصدين قتله ومن ثم طعنه وتركه امام منزله، حيث حمله شقيقه وتوجه به الى المستشفى وادخل غرفة العناية المركزة. رجال الامن والمباحث يجرون البحث والتحري لمعرفة هوية الجناة.


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