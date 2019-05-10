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ضُبط مختبئاً داخل أحد المحال

مصري يعتدي على مقدم بوزارة الداخلية في سوق تجاري


القى رجال الامن مساء أمس القبض على وافد مصري مختبئاً باحد المحال التجارية في مجمع شهير بعد قيامه بالاعتداء على ضابط برتبة مقدم داخل المجمع التجاري. رجال الامن وفور ورودهم بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة في مجمع تجاري شهير في منطقة الري تبين لهم بان وافداً مصرياً اقدم على التهجم والاعتداء على ضابط بوزارة الداخلية برتبة مقدم ومن ثم هرب داخل المجمع، وبعد البحث عثر عليه مختبئاً باحد المحال التجارية، فتم اقتياده واحالته الى مخفر الاندلس وتسجيل قضية اعتداء ضد الوافد المصري.
وخلال التحقيق الاولي مع الوافد المصري اعترف انه كان غاضبا بسبب ظروف عائلية وخلال حديثه مع المقدم نشب بينهما خلاف وتلاسن تطور الى التشابك بالايدي وبعد ان تجمع الناس فر هاربا ولم يستطع الخروج من المجمع حتى جاءت الشرطة والقت القبض عليه.


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