عربيات ودوليات

علقت صحيفة «لا فانغوارديا» الاسبانية على انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة بين 23 و26 مايو الحالي، قائلة: ان هذه الانتخابات ينقصها الحشد السياسي والشعبي «وهو ما يعكس ضعف التحمس للمشروع الأوروبي». وتابعت ان «استطلاعات الرأي تشير الى ان المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات ستكون هي الأضعف في تاريخها»، وقال انه من المنطقي في مثل هذه الأجواء ان «شيئا بعينه يثير القلق، وهو الصعود المحتمل للتشكيلات المشككة في اوروبا». وحذرت الصحيفة من ان تداعيات هذا الصعود ستكون كارثية «حيث سيكون هذا الصعود في حالة حدوثه وكأنه طوربيد ينسف المشروع الأوروبي من الأصل».

