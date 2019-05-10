عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على ايران بفرضه عقوبات على صناعتها التعدينية وذلك بعد اعلان طهران انها ستعلق بعض الالتزامات التي قطعتها في اطار الاتفاق النووي الذي رفضته واشنطن في حين رفض الاتحاد الاوربي المهلة التي حددتها ايران للتعامل مع العقوبات الاميركية عليها.

وفي اعلان كان مرتقبا منذ ايام قالت ايران انها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015 في خطوة سعت من خلالها طهران الى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق. وقالت طهران انها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا - في الوفاء بالتزاماتها بتخفيف العقوبات خلال 60 يوما.

وقال الرئيس حسن روحاني ان الغرض من المهلة هو انقاذ الاتفاق النووي من ترامب بعد ان الحقت عقوباته آثارا موجعة بايران التي كانت قد توقعت ازدهارا اقتصاديا من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه خلال فترة الرئيس السابق باراك اوباما. وقال روحاني خلال اجتماع حكومي في تصريحات بثت مباشرة على التلفزيون الرسمي ان الاتفاق كان بحاجة لعملية جراحية. وأضاف ان الاقراص المسكنة خلال العام الاخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لانقاذ الاتفاق النووي وليس لتقويضه. وندد روحاني بدول اوروبية لاعتبارها الولايات المتحدة شرطي العالم وقال ان مواقفها لم تسمح لها باتخاذ قرارات حازمة من اجل مصالحها القومية.

وسارع ترامب الى الرد ليزيد الضغوط على الاقتصاد المنهك في ايران ففرض عقوبات تستهدف كل من يشتري او يتاجر بالحديد والصلب والالمنيوم والنحاس الايراني. وكان البيت الأبيض قد تحرك لمنع جميع الدول من شراء النفط الايراني المصدر المهم للعملة وقال ان قطاع التعدين والصلب هو ثاني اكبر مصدر للعملات الأجنبية لايران اذ يمثل 10% من الصادرات. وقال ترامب في بيان يمكن لطهران ان تتوقع مزيدا من الاجراءات ما لم تغير سلوكها بشكل جذري لكن في تغير في اللهجة قال ترامب الذي هاجم كوريا الشمالية بشدة قبل ان يعقد قمتين مع زعيمها كيم جونغ اون انه على استعداد للتفاوض بشكل مباشر. وصرح ترامب أتطلع يوما ما الى لقاء قادة ايران من اجل التوصل لاتفاق الى اتخاذ خطوات تعطي ايران المستقبل الذي تستحق. وقال ترامب في تجمع في فلوريدا انه يمكن التوصل الى اتفاق عادل في وقت ما. وأضاف امام انصاره لا نسعى لالحاق الأذى بأحد اننا فحسب لانريدهم ان يمتلكوا اسلحة نووية. هذا كل ما نريده. ويعتقد المراقبون انه من غير المرجح ان يرغب قادة ايران الذين جعلوا عداء الولايات المتحدة من اسس الثورة الاسلامية عام 1979 التي اطاحت بالشاه الموالي للغرب في لقاء ترامب الذي كثيرا ما هدد بلادهم. غير ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى بشكل متكرر نظيره في ادارة اوباما وزير الخارجية آنذاك جون كيري، وألمح مؤخرا الى احتمال تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

في غضون ذلك رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الايراني اي المانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي امس المهلة التي حددتها ايران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود اخرى في الاتفاق. وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك نرفض اي انذار وسنعيد تقييم احترام ايران لالتزاماتها في المجال النووي. وعبر الاوروبيون ايضا عن قلقهم الشديد بعد قرار طهران تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعها في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل سنة. وقالوا في البيان لا نزال متمسكين بالكامل بالحفاظ على التطبيق الكامل للاتفاق حول الملف النووي وهو امر اساسي في البنية العالمية للحد من انتشار الاسلحة النووية ويصب في مصلحة امن الجميع ودعوا طهران الى الامتناع عن اي تصعيد.

وأضافت الدول الثلاث ننتظر من ايران ان تواصل الالتزام بالصيغ والاليات الواردة ضمن الاتفاق النووي. وذكروا بتعهداتهم الحازمة في اطار الاتفاق لاسيما في ما يتعلق برفع العقوبات عن كاهل الشعب الايراني. وبهذه الصدد عبروا عن اسفهم لان الولايات المتحدة فرضت مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.

