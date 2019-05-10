عربيات ودوليات

طهران- د. ب. أ: اعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ بمحافظة «أذربيجان الشرقية» الواقعة شمال غربي ايران امس أن اصابات وقعت من جراء حريق اندلع في سوق «تبريز» التاريخي مساء امس. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «ارنا» عن المتحدث وحيد شادي نيا القول ان الحريق اندلع ليل الأربعاء الخميس في سوق تبريز الكبير.

وأضاف ان الحريق اسفر عن اصابة 16 شخصا، تم نقل اثنين منهم للمستشفى لمتابعة العلاج من جانبه اعلن محمد باقر هنربر مدير عام ادارة الأزمة في محافظة اذربيجان الشرقية السيطرة تماما على الحريق فجر امس. وأوضح ان الحادث قيد الدراسة لمعرفة اسبابه. ووفقا للوكالة الايرانية، فان سوق تبريز يعتبر اكبر سوق مسقوف في العالم، وهو مسجل ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

