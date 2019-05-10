عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي ان ارسال حاملة الطائرات والقاذفات الأميركية الى الشرق الأوسط يمثل رسالة واضحة للنظام الايراني مفادها ان اميركا لن تتهاون بالرد في حال استهدفت طهران مصالحها في المنطقة.

وأكد ماكنزي ان اميركا لا تسعى لاشعال حرب مع الايرانيين لكنه لفت الى ان واشنطن لديها قوة عسكرية جاهزة للرد على اي طارئ في الشرق الأوسط وحول العالم.

وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على ان بلاده ستواصل العمل في جميع المناطق التي يسمح بها القانون الدولي وستستمر بالتعاون مع شركائها لضمان حرية الملاحة والتجارة في المياه الاقليمية.

قال ماكنزي على ان الخطوة الأخيرة التي قامت بها واشنطن بارسال حاملة طائرات «أبراهام لينكولن» وعدد من القاذفات الى الشرق الأوسط تمثل رسالة واضحة للنظام الايراني مفادها ان اي هجوم سيستهدف المصالح الأميركية سيقابل بقوة صارمة مشيرا الى القوات الأميركي مستعدة لخوض اي حرب.

وأكد مسؤولون اميركيون ان الولايات المتحدة تستعد لارسال مزيد من القوات الى الشرق الأوسط. وصرح المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث الى وسائل الاعلام لوكالة «أسوشيتد برس» امس بأنه من المتوقع ان تنشر واشنطن قاذفتين جديدتين في المنطقة، وأضاف احدهم ان المشاورات جارية حول امكانية اعادة نشر بطاريات منظومات «باتريوت» الصاروخية في الشرق الأوسط.

ولم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن نشر «باتريوت» في الشرق الأوسط وقد يتوقف الأمر على ما اذا كانت الولايات المتحدة ستعتقد ان ايران تتخذ خطوات لتقليص تلك «المخاطر» المزعومة.

وكشف مسؤولون اميركيون لوسائل الاعلام ان قلق الولايات المتحدة يعود على وجه الخصوص الى نشر طهران صواريخ على قوارب صغيرة قبالة سواحلها.

