عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعليقا على قرار الرئيس الأميركي فرض عقوبات على «صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الايرانية»، ان الولايات المتحدة مصممة على حرمان النظام الايراني من مصادره التي يمول بها الارهاب.

وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، ليل الأربعاء،الخميس انه «بعد مرور سنة على خطوة الرئيس دونالد ترمب الشجاعة الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران، واطلاق استراتيجية جديدة في التعامل مع طهران، بدأت تلك الخطة تؤتي ثمارها، مؤكدة نجاحها».

وأضاف ان بلاده مستمرة في البناء على تلك «النجاحات». وتابع» سنحرم النظام الايراني من الموارد التي يستخدمها لتمويل الارهاب».

واعتبر ان اعلان النظام الايراني عزمه توسيع برنامجه النووي يشكل تحدياً للقوانين الدولية ومحاولة صارخة لابقاء العالم رهينة. كما دعا المجتمع الدولي الى محاسبة ايران على تهديدها بتوسيع برنامجها النووي.

وأرجأ وزير الخارجية الأميركي زيارة الى غرينلاند مشيرا الى ضغط العمل في واشنطن، وذلك بعد يومين من تأجيله زيارة الى المانيا ليتوجه الى بغداد في اوج توتر مع ايران. وكان يفترض ان يزور بومبيو عاصمة غرينلاند نوك ثم يقوم بمحطة ثانية للقاء قوات الحرس الوطني الجوي لنيويورك المنتشرة لمساعدة الأبحاث المتعلقة بالمناخ في اطار تأكيد التزام الولايات المتحدة في القطب الشمالي. لكن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس قالت ان بومبيو ارجأ الرحلة «بسبب الحاجة الى وجود وزير الخارجية في واشنطن».

