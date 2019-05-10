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الخرطوم- واشنطن - الوكالات: اتّهم قادة حركة الاحتجاج في السودان المجلس العسكري الحاكم بالسعي الى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم «عصيان مدني»، وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد. ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة امام مقر قيادة الجيش مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم المستبد، بتسليم السلطة للمدنيين وذلك بعد حركة احتجاج غير مسبوقة كانت انطلقت في ديسمبر 2018. ويطالب قادة الاحتجاج الذين يستمدون قوتهم من آلاف المحتجين المرابطين منذ 6 ابريل امام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بنقل سريع للحكم الى سلطة مدنية. واتهم المجلس العسكري المكون من عشرة من قادة الجيش والاجهزة الامنية، بتعطيل نقل السلطة الى المدنيين وذلك بعد عدة اجتماعات مع ممثلي ائتلاف الحرية والتغيير.

وردا على سؤال حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة تحدث احد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف في مؤتمر صحافي، عن «اجراءات تصعيدية» مضيفا انّ «خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا... الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد (لحملة) عصيان مدني» في ارجاء البلاد. واعتبر ردود المجلس العسكري على مقترحات الائتلاف التي قدمها الاسبوع الماضي «مخيبة للامال» وتنذر بوضع البلاد في «مهب الريح».

وقال ائتلاف الحرية والتغيير في بيان انّ «السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى اعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه اطالة امد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال». كما اتهم الائتلاف بعض القوى في المجلس العسكري بـ»اختطاف الثورة وتعطيلها».

من جهة اخرى حضّ نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبدالفتاح البرهان على التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين. وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان سوليفان ايّد في مكالمة هاتفية مع البرهان «تطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديموقراطي ومزدهر». وشجّع سوليفان البرهان على «التحرك بشكل عاجل نحو حكومة انتقالية بقيادة مدنية» وكذلك التوصّل الى اتفاق مع قوى تحالف الحرية والتغيير.

الى ذلك نفذ ثلاثة آلاف عامل من العمال المؤقتين بميناء بورتسودان السوداني اعتصاماً امام مباني رئاسة هيئة المؤاني البحرية. وذكرت صحيفة «الجريدة» السودانية في عددها الصادر امس ان العمال المعتصمين طالبوا بتنفيذ وعود الادارة بتثبيتهم على بند الوظائف واصدار قراررسمي من المدير الحالي للميناء بالانابة بدلا عن القرار الذي تم اعلانه قبل اسبوع باسم الادارة بتثبيت كل العمال المؤقتين بالهيئة. وحسب الصحيفة اتضح لاحقاً انه لم يكن قرارا رسميا بل اعلان مضلل الغرض منه اثناء العمال عن التظاهر او الاعتصام للمطالبة بحقوقهم.

