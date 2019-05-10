عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: جدد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات تأكيده ان خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تحمل اسم «صفقة القرن»، لن تشمل منح اراض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وكتب غرينبلات، في تغريدة جديدة على حسابه في موقع تويتر «للأسف، مازلت اسمع تقريرا عن ذلك»، مرفقا ذلك بصورة مما كتبه في تغريدة سابقة حول الأمر.

وكان المسؤول الأميركي قال في تغريدة سابقة «سمعت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعى تقول ان خطتنا التى طال انتظارها لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ستشمل توسيع قطاع غزة ليشمل جزءا من سيناء. هذا كذب». وكانت وسائل اعلامية اسرائيلية سربت بنودا قالت انها من «صفقة القرن»المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق.

ومن بين البنود زعمت التقارير الاسرائيلية انه جرى الاتفاق على منح ارض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين، وهو الأمر الذي نفاه غرينبلات اكثر من مرة. ومن المتوقع اعلان الخطة الأميركية، بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من تشكيل حكومته الائتلافية، اي في يونيو المقبل.

وكانت ادارة ترامب قد تعهدت منذ اشهر بطرح خطة للسلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الاسرائيلية، التي حسمها نتانياهو، ليضمن ولاية جديدة خامسة.

