عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: أعلنت مسؤولة أميركية أنّ عدد المهاجرين الذين اعتقلوا خلال دخولهم الولايات المتحدة من المكسيك بدون وثائق تجاوز 100 ألف موقوف للشهر الثاني على التوالي وقالت كارلا بروفوست رئيسة جهاز حرس الحدود الأميركي التي كانت تتحدث في جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول أمن الحدود إنّ «أرقام الموقوفين فاقت المعدّلات مقارنة بالسنوات الأخيرة». وأشارت إلى أنّه «حتى 30 أبريل أوقفنا 460,294 شخصاً عند الحدود الجنوبية» وفي أبريل اعتقلت السلطات 109,144 مهاجراً أو اعتبرتهم غير مؤهّلين عند الحدود مع المكسيك، وفقاً لأرقام الجمارك وحرس الحدود، مقارنة بـ 103,719 مهاجراً في مارس.

