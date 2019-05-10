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واشنطن- الوكالات: هز التحقيق الروسي الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «ملف طوي» واشنطن مع الإعلان فجأة عن استدعاء نجله الأكبر للإدلاء بإفادة في الكونغرس، وتصويت أول ضد أحد وزرائه ورفض البيت الأبيض غير المسبوق تقديم بعض المعلومات الحساسة وقال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية التي تتمتع بنفوذ كبير في مجلس النواب «أصبحنا في خضم أزمة دستورية» وكان نادلر يتحدث بعد تصويت نادر جدا في إطار لجنة لإعلان أن وزير العدل بيل بار عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق والخطأ الذي ارتكبه بار هو رفضه تسليم اللجنة النسخة الكاملة من تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016. وهذا الإجراء الذي لم يتخذ إلا بحق وزير آخر للعدل إيريك هولدر في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما لن يكون مبرما إلا بعد التصويت عليه في جلسة عامة سيحدد موعدها في وقت لاحق وقال نادلر إن التصويت في اللجنة الذي جاءت نتيجته مطابقة لتوزيع مقاعدها بين الديموقراطيين والجمهوريين يشكل «مرحلة خطيرة جدا وأساسية». لكن وزارة العدل ردت بوصف هذه الخطوة بـ «المسرح السياسي».

وطلبت الوزارة من ترامب أن يستخدم صلاحياته الرئاسية لرفض تسليم الوثائق حتى بموجب أمر برلماني. وهذا ما فعله للمرة الأولى منذ وصوله إلى البيت الأبيض. وسيكون على القضاء بعد ذلك أن يبت في مسألة التحقيق على هذا الأساس.

وبعد دقائق أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ مجلس الشيوخ استدعى الابن البكر للرئيس دونالد ترامب للاستماع لإفادته بشأن التحقيق الروسي.ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر لم تسمّها أنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الكونغرس صلاحياته لاستدعاء أحد أفراد عائلة ترامب الذين أدلى بعضهم بمحض إرادتهم بإفاداتهم في إطار هذا التحقيق. وتجدرالإشارة إلى أن مجلس الشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون الذين أعطوا بذلك ضوءهم الأخضر في إطار اللجنة لهذا الإجراء، خلافا لمجلس النواب الذي يشكل فيه الديموقراطيون أغلبية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن دونالد ترامب الابن رفض الحضور طوعا إلى مجلس الشيوخ للإدلاء بإفادته أمام لجنة الاستخبارات وعرض بدلا من ذلك الردّ على اسئلة اللجنة خطيا الأمر الذي رفضته اللجنة.

وبمعزل عن قضية التدخل الروسي يتواجه البيت الأبيض والمعارضة في حرب مفتوحة على جبهات أخرى في الكونغرس، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى معارك قضائية شرسة.ويطالب الديموقراطيون ايضا معتمدين على صلاحيات التحقيق الواسعة التي يملكونها، بالبيانات الضريبية للرئيس ترامب ووثائق أخرى عديدة.لكن الإدارة ترفض ذلك منذ أسابيع، معتبرة أنها طلبات غير مبررة.وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إن ترامب يمكن أن يسعى بذلك إلى «استفزاز» الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل لا تلقى شعبية، ضده.

وفي هذا السياق أقرّ مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك مشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب المحليّة بنشر جزء من الاقرارات الضريبية للرئيس ترامب رغماً عن إرادة الملياردير الجمهوري. ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في مجلس النواب المحلّي ليحال بعدها إلى حاكم الولاية أندرو كومو الذي يمتلك صلاحية نشره كي يصبح قانوناً ساري المفعول. وفي ظلّ هيمنة الديموقراطيين على مجلس نواب الولاية فإنّ إقرار المشروع يعتبر في حكم المؤكّد، فضلاً عن أنّ الحاكم كومو، وهو ديموقراطي أيضاً، أعلن صراحة دعمه لهذا النص. والنصّ الذي اقترحه السيناتور الديموقراطي براد هويلمان، يسمح لمصلحة الضرائب في ولاية نيويورك بتزويد ثلاث لجان تابعة للكونغرس الفدرالي في واشنطن بالإقرارات الضريبية التي تلقّتها من الملياردير الجمهوري.

