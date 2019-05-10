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القاهرة - الوكالات: أطلقت الحكومة المصرية حملات واسعة على مستوى الجمهورية، لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وتجري وزارة الصحة تحاليل دم للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وسائقي أتوبيسات المدارس، وقائدي السيارات على الطرق السريعة.

وتأتي الحملات الرسمية بعد أن أظهرت إحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نحو 10.4 % من المصريين يتعاطون المخدرات، ما يمثل ضعف النسبة العالمية التي لا تتجاوز نسبة الـ 5 %. (تُشير إحصائيات عام 2018 إلى أنّ عدد سكان مصر هو 100,068,087 نسمة).

وأوضحت إحصائيات الصندوق أن آخر مسح أجراه في العام 2014، كشف أن 24 % من متعاطي المخدرات هم من فئة السائقين، و27 % من الإناث، و72 % من المتعاطين ذكور، و51 % من المدمنين يتعاطون الترامادول، ونسبة 10 % من المدمنين هم من الفئة العمرية من 12 إلى 19 سنة.

كما كشفت الإحصائيات عن ارتفاع نسبة التعاطي في الصعيد 7.8 %، في الفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة،

و2.2 % نسبة التعاطي المنتظم (الإدمان) في الفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة.

وحسب إحصائيات الصندوق، فإن الترامادول أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين المتعاطين في مصر بنسبة 65.5 %، ثم الحشيش بنسبة 58 %، ثم الهيروين 26.7 %، ثم الاستروكس والفودو 20.7 %، ثم البانجو 11 %، ثم الكحوليات بنسبة 6.3 %.

وقال أحمد مسعود، أستاذ علاج الإدمان بصندوق مكافحة المخدرات، إن هذه الأرقام تشكل نسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة للكشف عن تعاطي وإدمان المخدرات.

وأوضح لـجريدة «إيلاف» الالكترونية أن زيادة التعاطي مؤخرًا، ترجع إلى إنتشار أفكار خطأ بين المصريين عن المخدرات، ومنها أن الترامادول مسكن ومنشط ومقوى عام يساعد على إنجاز الأعمال التي تحتاج إلى جلد وقوة.

وأضاف أنه لذلك ينتشر بين السائقين والعمال، لأنهم يعتقدون أنه يساعدهم على السهر والعمل لأكثر من دوامين، مشيراً إلى أنه مسكن قوي بالفعل، يستخدم في علاج آلام مرضى السرطان، لكن الحصول عليه بدون استشارة طبية يتحول إلى إدمان.

ولفت إلى أن انتشار تعاطي الحشيش بين المصريين، يرجع إلى ترويج أفكار خطأ بأنه ليس محرماً، وأنه يستخدم كعلاج لبعض الأمراض.

وعقد عدد من أساتذة علاج الإدمان في الجامعات المصرية ندوة توعوية، للحديث عن الوسيلة الجديدة للإقلاع عن الإدمان.

وقال نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية طب قصر العيني، إن «العذاب الذي كان يعشيه المدمن خلال علاجه سيصبح من الماضي، بعد توفير أدوية ذات المادة الفعَّالة «بريجابلين 300»، التي تعتبر وسيلة أكثر إنسانية في العلاج، مشيرًا إلى أن تلك الأدوية تجعل الجسم محتفظاً بحالة مزاجية جيدة، دون وصوله لمرحلة الآلام الشديدة، لتصبح خياراً أفضل فعالية في العلاج مقارنة بالعلاجات التقليدية.

