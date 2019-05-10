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قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان إن الوزارة تجهز 13وحدة متنقلة ستجوب قرى ونجوع مصر البعيدة،كي يتم تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية.

وشدد سعفان على أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، لربط التدريب بالتشغيل، كي تسهم الوزارة في الحد من نسب البطالة، وإحداثًا للتواكب مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل، وتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة لجعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل بالارتكاز على تدريبه، وتطوير هذه المنظومة المهمة، والتي تأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأضاف أنه في نفس الوقت يتم هيكلة كاملة لمراكز التدريب الثابتة البالغ عددها 38 مركزًا، بالتعاون مع القوات المسلحة.

