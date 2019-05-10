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تعد محافظة الإسكندرية مقصدا للمصطافين خلال شهر رمضان الكريم، لما لها من مذاق خاص، لاحتوائها على كورنيش البحر الممتد من منطقة بحري إلى المندرة، فضلا عن العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التي تبعث البهجة والسرور على جميع المواطنين. وتختلف الإسكندرية عن غيرها من المحافظات الأخرى، من حيث الأجواء والروحانيات الرمضانية والعادات والتقاليد التي تتميز بها وهى تناول الإفطار على كورنيش البحر، والذي يشهد إقبالا كبيرا مع غروب الشمس من المواطنين لتناول الإفطار والسحور، ويجمع كورنيش البحر كافة طبقات المجتمع ما بين الفقير الذي يجلس على رصيف الكورنيش لتناول الإفطار وبين الأغنياء الذين يجلسون في المطاعم التي تطل على البحر، وسط أجواء من البهجة والسرور التي تعم الجميع.

وكعادتها كل عام، تتحول منطقة «بحري» من مجرد منطقة سكنية ومزار سياحي، إلى حاضنة أهلية لكل فئات المواطنين أثناء شهر رمضان، حيث تضم المنطقة مجمع المساجد ويعد أشرها مسجد «أبوالعباس» الذي يصبح خلال أيام وليالي شهر رمضان، قبلة لأبناء الإسكندرية للصلاة وتلاوة القرآن والتعبد، و«فسحة» للأطفال في الوقت ذاته، بسبب امتلاء الشوارع المحيطة به عن آخرها بكل أشكال وأنواع الألعاب والأرجوحات وتنظيم المسابقات وغيره. وعلى قرابة 100 متر من مجمع المساجد وما به من جو روحاني وإيماني مهيب، وما يحيط به من مراجيح وجو ممتع للأطفال، تبقى «قهوة فاروق» كاملة العدد من الإفطار حتى السحور. فالمقهى تاريخي ويتميز بالخدمة الجيدة وهو يعتبر مقصدا للرجال والشباب بعد الإفطار حتى السحور لتبادل الأحاديث ولعب الطاولة.

أما حدائق المنتزه والمعمورة من أهم مقاصد التنزه بمحافظة الإسكندرية التي تجمع الأحبة والعائلات على الإفطار، حيث تفضل بعض الأسر الإفطار مع العائلة داخل حدائق المنتزه حيث تفترش العائلات الحدائق للاستمتاع بالأشجار العملاقة والمنشآت الأثرية بداخلها والمساحات الخضراء التي تغطيها، فضلا عن تواجد العائلات في ملاهي المعمورة واللعب بالألعاب الترفيهية والمراجيح. ومن العادات التي يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل في رمضان تنظيم الدورات الرمضانية لكرة القدم على مدار الشهر، ويتسابق الشباب فيما بينهم للحصول على لقب الفائز بطولة الدورة الرمضانية، حيث يتم حجز قطع أرض مجهزة للعب الكرة والتي يتراوح سعرها بين 70 و120 جنيها في الساعة الواحدة.

