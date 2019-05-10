مال وأعمال

في اطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطه مع مبادرة «كميونتي»، الهادفة لدعم الطاقات والأفكار والابداعات الشبابية في الكويت، شارك بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخراً في ورشة عمل «التنمّر في العمل» والتي قدمتها الاخصائية النفسية/ دينا الوهيب. ولقد ناقشت محاور ورشة العمل مفهوم التنمّر الوظيفي، مع تسليط الضوء على تفسيره العلمي، وأثره على الشخص والمجتمع، بالاضافة الى رأي المجتمع به.

وبهذه المناسبة، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا قائلاً: «جاءت رعاية «KIB» لورشة العمل هذه باعتباره مؤسسة مالية وطنية تسعى للقيام بمهمتها المجتمعية التي تركز على تمكين الشباب والتأثير الايجابي على المجتمع، وذلك من خلال المشاركة في دعم ورعاية العديد من الفعاليات التي تمس مختلف شرائح المجتمع المحلي وتعزز القيّم المجتمعية في مختلف المجالات.»

مشيراً الى أن موضوع التنمّر الوظيفي من المواضيع والمفاهيم المهمة والتي تحتاج الى وعي.

ومن هذا المنطلق، نسعى دائماً الى نشر قيّم الاحترام والمودة في تعامل الموظفين مع بعضهم البعض مع اعطاء كل موظف الفرصة لمناقشة كل ما يدور في ذهنه من أسئلة أو استفسارات بمنتهى الشفافية مما يؤدي الى وضع حد لمثل هذه الأمور.

يذكر أن شراكة «KIB» مع مبادرة «كميونتي» تهدف الى تمكين الشباب والتواصل معهم بشكل مباشر عبر مختلف الفعاليات التي تنعكس ايجابياً عليهم، حيث تعتبر هذه المبادرة حركة اجتماعية تسمح للمبتكرين والمبدعين في الكويت أن يجتمعوا معاً لتعزيز المشاركة الفعالة فيما بينهم، الى جانب دعم أفكارهم ومشاريعهم، وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والدورات وورش العمل التفاعلية.

