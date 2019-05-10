مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 4.1 ملايين دينار بربحية سهم 8.3 فلوس للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019، في مقابل 5.7 ملايين دينار بربحية سهم 11.7 فلساً للفترة المقارنة من العام الماضي، وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح بسبب انخفاض أرباح حصة في نتائج شركة محاصة كانت قد أتمت عمليات بيع أراض في المملكة المتحدة خلال الفترة المقارنة.

وقال غازي النفيسي - رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية، أن الشركة حافظت خلال الربع الأول من 2019 على استقرار ايراداتها التشغيلية، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 2% الى مبلغ 155.4 مليون دينار مقارنة مع 151.8 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي موجودات الشركة مبلغ 338.7 مليون دينار مقابل 308.6 مليون دينار وبنمو قدره 10% عن الفترة المقارنة، وذلك بسبب زيادة الأعمال تحت التنفيذ الخاصة بمشروع العاصمة.

ومن جهة أخرى قال النفيسي أن مجلس الادارة قد وافق على زيادة رأس مال شركة العاصمة العقارية (شركة تابعة لشركة الصالحية العقارية) بمبلغ 30 مليون دينار، وقد أتمت شركة العاصمة العقارية الاجراءات الرسمية لزيادة رأس مالها ليصبح 110 ملايين دينار، وتخصص تلك الزيادة عن مديونية لصالح شركة الصالحية العقارية، فيما تتوقع الشركة بأن تكون تلك الزيادة لها أثر قوي في تحسين المؤشرات المالية للشركة وشركتها التابعة.

