مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثامن من مايو الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا . وقد أسفر السحب عن حصول الرابح عبدالحميد حسين دشتي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار كويتي. بالاضافة الى حصول 20 فائزا على 1000 دينار كويتي لكل رابح وهم: سيفاكومار فانشيناثان فانشيناثان، خيام خلوتي، ابراهيم عبد الله المشعان، خليفه مرزوق خليفة، كريمة خضير مطلب، أحمد حسين ابراهيم، عدنان سليمان محمد، على محمد كايد، رهام حسن عبدالله، عبد العزيز على حسين، على حسين عبدالرحيم، عبد الرحمن حمد العجمي، محمد خالد الربيعان، محمد حجي بهبهاني، حصه أحمد المطيري، باتاث فينو قوبلان، ناجي سلمان منصور ، سلمان صالح المحميد، عبدالحسين ابراهيم خادم، بهرات بوشان قيرداربي. يتيح حساب الحصاد الاسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 د.ك للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالاضافة الى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 د.ك. ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الاسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 د.ك في كل من العيدين، أعادهما الله على الأمة الاسلامية بالخير والبركات . وبالاضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الاسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 10,000 دينار كويتي، بالاضافة الى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار كويتي. وبالاضافة الى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الاسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقى تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالاضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. يتم اجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

