مال وأعمال

بكين (رويترز): قالت وزارة التجارة الصينية ان الصين مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة لكنها تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من حل مشكلاتها عبر الحوار بدلا من الخطوات الأحادية.

جاءت هذه التعليقات بينما يستعد وفد صيني برئاسة ليو خه نائب رئيس الوزراء لعقد محادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة بهدف انقاذ اتفاق يبدو على شفا الانهيار بعدما اتهم مسؤولون أمريكيون الصين بالنكوص عن التزامات سابقة وهدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم المفروضة على السلع الصينية يوم الجمعة.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحفيين في بكين ان الصين لديها العزم والقدرة على الدفاع عن مصالحها لكنها تأمل أن تتوصل الى توافق مع الولايات المتحدة.

وأضاف «موقف الصين ثابت ولن تخضع لأي ضغط. أعدت الصين العدة للرد على جميع أنواع النتائج المحتملة».

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي انه ستجري زيادة الرسوم المفروضة على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار من عشرة بالمئة الى 25 بالمئة في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

ستأتي تلك الخطوة الأمريكية في خضم الاجتماعات المنعقدة في واشنطن.

