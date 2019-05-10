مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي تحقيقها 3?6 ملايين دينار (نحو 11?8 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول من 2019 بربحية ثمانية فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 1?7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وقالت (المركز) في بيان على موقع البورصة ان اجمالي حقوق المساهمين بلغ 94?8 مليون دينار في الربع الأول من 2019 مقارنة ب 90?4 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وأضاف أن اجمالي الموجودات بلغ 184?3 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 167?7 (نحو 550?6 مليون دولار) لنفس الفترة في عام 2018.

وأوضح أن اجمالي المطلوبات بلغ 66 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 55?5 مليون دينار في نفس الفترة في العام الماضي.

