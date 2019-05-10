مال وأعمال

أعلنت زين عن توقيع اتفاقية شراكة مع تطبيق MyHome الكويتي الرائد لطلبات أعمال التصليح والصيانة، وذلك لتقديم خصم حصري لعملائها من مستخدمي التطبيق بقيمة %15 خلال الفترة من

1 31 مايو الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن توقيعها لاتفاقية الشراكة مع تطبيق MyHome يأتي تحت مظلة استراتيجيتها الرامية الى تعزيز شراكاتها الرقمية بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المُبتكرة التي تُقدّمها والتي تشمل التطبيقات الذكية، وذلك لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة عملائها ومجتمع قطاع الأعمال التي تُعتبر الأكبر في السوق الكويتي.

وبيّنت زين أن التطبيق يتميّز بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المُتعلقة بأعمال التصليح والصيانة بشكل يُسهّل من عملية الطلب، بحيث يمكن للمُستخدم اختيار الفئة التي يرغب بها، وتحديد نوع المشكلة التي يواجهها أو طلب معاينة للمشكلة، هذا مع امكانية ارفاق صور وملاحظات حول المشكلة لضمان تقديم الخدمة بشكل أدق، وبعدها يتم اختيار الوقت والمكان، ومن ثم اختيار وسيلة الدفع المُفضّلة امّا نقداً أو من خلال البطاقات البنكية عبر التطبيق بشكل سهل وآمن.

وأضافت الشركة أن تطبيق MyHome يُقدّم مجموعة واسعة من الخدمات المُتعلقة بأعمال التصليح والصيانة، والتي تشمل التكييف، والكهرباء، والصحي، والأجهزة المنزلية، والساتلايت، وخدمات التنظيف بالساعة، والتنظيف المتخصص، وخدمة الشبكات، والكاميرات، والأصباغ، ومكافحة الحشرات، وأعمال الحدائق وأشجار النخيل، والأقفال والمفاتيح، والألمنيوم، والشتر، والنجارة، وتركيب الأثاث، وخدمات العامل المتكامل، والديكور وجبس بورد، والأرضيات، وتصليح الهواتف والأجهزة الذكية،وخدمات الكراج المتنقل.

وتسعى الشركة من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

واذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً الى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فانها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال عقد هذه الشراكة سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

