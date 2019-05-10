مال وأعمال

أكد عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة ماونتن فيو، أن هناك العديد من المباحثات التي يشهدها السوق بين كل من المطورين عبر غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووزارة الاسكان والبنك المركزي، موضحا أن هناك تقدما كبيرا شهدته كافة الملفات المتعلقة بالسوق، سواء التمويلية أو التشريعية.

وأضاف سليمان خلال المؤتمر الدولي للتطوير العقاري، أن رسالة المؤتمر تنقسم الى 3 محاور رئيسية تمثل السوق العقاري ألا وهى المطورون والجهات التمويلية والمسوقون، لافتا الى أن أهمية المؤتمر تكمن في تزامنه مع الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع. وأوضح أن المؤتمر يتزامن أيضا مع مرور 10 سنوات على اطلاق أول أكاديمية للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة سنغافورة الوطنية، والتي تخرج منها نحو 176 مطورا على 10 دفعات جميعهم مسؤولون الآن بأكبر الشركات في السوق، لافتا الى أن العلم هو الوسيلة الأقصر لزيادة المنافسة في السوق بأفضل وضع، وهو ما نجحت فيه دولا كثيرة أقربها الى التجربة المصرية هي سنغافورة. وتابع: تصدير العقارات بات توجها رسميا لمصر سواء باهتمام الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان أو خطط الشركات، مشيرا الى أن وضع مواصفات محددة والاهتمام بالمعايير الدولية سيكون كلمة السر في انجاح ذلك التوجه، مؤكدا أن البنوك لاتزال في حاجة للمزيد من المعلومات عن السوق العقاري، نظرا لغياب الأرقام الحقيقية التي تعبر عنه، مشيرا الى أن عامي 2017 و2018 شهدا ارتفاعا في الطلب بنسبة 35% وهو ما يوضح مدى النمو الذي يشهده. وأوضح أن جلسات المؤتمر ستركز على المحاور الثلاثة أو الأعمدة الأساسية للسوق، البداية ستكون بجلسة لكبار المطورين، والجلسة الثانية ستختص بالشق التمويلي والبنوك والثالثة ستكون لقطاع التسويق، لافتا الى أن كافة مخرجات المؤتمر ستعرض على الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل جهة سيتم التواصل معها لتحقيق الأهداف التي تسعى اليها.

