مال وأعمال

شدد رئيس مجلس الإدارة شركة نور للاستثمار المالي د. فهد الخالد على ان الشركة تسعى للاستمرار في استدامة نتائجها الإيجابية لجني ثمار تنفيذها لتكون إحدى الشركات الرائدة في مجالها ومن الأقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية وتجنب المخاطرالمحيطة وترشيد الإنفاق مع التركيز على الإيرادات التشغيلية والخدمات الاستثمارية المقدمة واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق تطلعات مساهميها . وقال الخالد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أن النتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2018 تعكس نجاح الشركة بترجمة رؤيتها في مواجهة التحديات واتباع استراتيجية التي تبنتها منذ عام 2015 لإعادة هيكلة ديونها ومراجعة استثماراتها بشكل مستمر لتنويع مصادر الدخل والأرباح على ارض الواقع

اوضح د. الخالد أن من أهم الاستثمارات التشغيلية للشركة، حصتها البالغة 38.18 في المئة في بنك ميزان المحدود في دولة باكستان. حيث استمر البنك في نمو عملياته ومواصلة دوره الريادي في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان خلال العام 2018 ، لتصل إلى 7 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2018. ويملك البنك شبكة من عدة فروع واسعة نمت وبلغت 660 فرعاً على مستوى جمهورية باكستان.

وتحدث عن القيمة السوقية لحصة الشركة في بنك ميزان التي بلغت ما يقارب 89,4 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2018 وفق السعر المعلن لسهم البنك في سوق باكستان للأوراق المالية، علماً بأن هذا الاستثمار مقيد ضمن البيانات المالية للشركة بقيمة 40,5 مليون دينار فقط .

وذكر الخالد أن «نور» قامت ضمن خطتها لإعادة رسم وهيكلة استثماراتها بتخارجات من بعض مكوناتها بما يعادل 32 مليون دينار كويتي خلال عام 2018 لتحقيق عوائد رأسمالية وتوفير سيولة نقدية ، وقد نوه بأن «نور» تتبع في استراتيجيتها خلق أوعية استثمارية جديدة والاعتماد على توليد إيرادات وتدفقات نقدية من أنشطة خدمات إدارة الأصول والتركيز على زيادة الاستثمار فيها وبالمقابل التخلص من الاستثمارات غير المجدية .

و أضاف د. الخالد بأن شركة نور الصالحية العقارية وهي الذراع العقاري لــ «نور» قد حققت نمواً ملحوظا ً خلال عام 2018 من خلال تملك الشركة للعديد من العقارات السكنية والتجارية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى تقديمها خدمات ادارة العقار للغير وتطوير مشاريع عقارية جديدة من خلال مشاركات استراتيجية متخصصة.

وفيما يتعلق بالجانب التمويلي للشركة أشار د. الخالد بأن «نور» قامت بسداد مبلغ 49,5 مليون دينار لبنكين دائنين سداداً نهائياً لمديونيتها القائمة لدى البنكين والبالغة 66,56 مليون دينار محققة خصم بنسبة 25.6 في المئة وان الربح الناتج عن هذا الخصم مبلغ 17,04 مليون دينار تم الاعتراف به كإيرادات أخرى خلال السنة، كما قامت «نور» بإعادة هيكلة قروضها المتبقية مع بنكين دائنين آخرين والبالغة 23,129 مليون دينار وتوقيع عقد إعادة جدولة المديونية ليتم سدادها على مدى خمس سنوات، كما حصلت «نور» على قرض جديد بقيمة 16 مليون دينار من الشركة الأم ليتم سداده بنهاية العام 2020 ، وبذلك فإن «نور» قامت بسداد مايعادل 131,45 مليون دينار منذ العام 2012. وشدد الخالد على ان الشركة تتمتع بمركز مالي يؤهلها لمرحلة نمو في أعمالها حيث بلغ إجمالي موجودات الشركة 131,31 مليون دينار منها موجودات متداولة بقيمة 40,76 مليون دينار ، فيما بلغت إجمالي المطلوبات 61,72 مليون دينار منها مطلوبات متداولة بمبلغ 22,52 مليون دينار ، كما بلغت حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم 54,97 مليون دينار ، حيث اعتمدت الشركة على تنويع مصادر إيرداتها على المستوى المحلي والعالمي مما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتعزيز وتقوية مركزها التنافسي محلياً وإقليمياً .

وكانت شركة نور للإستثمار المالي عن نتائجها قد اعلنت عن تحقيقها صافي أرباح بلغت 24,83 مليون دينار بربحية 61.97 فلساً للسهم الواحد مقارنة بأرباح بلغت 2,84 مليون دينار بواقع ربحية 7.05 فلوس للسهم الواحد في عام 2017 . حيث نمت الأرباح بمعدل 774 في المئة تقريبا في عام 2018 . وصادقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 م 5 فلوس/ للسهم الواحد كما وافقت على البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الشركة.

