مال وأعمال

بغداد - «كونا»: جدد وزير التجارة العراقي محمد العاني حرص بلاده على تطوير التجارة مع الكويت عبر فتح منطقة التجارة الحرة والعمل على تأهيل المنفذ الحدودي (صفوان - العبدلي).

جاء ذلك في اجتماع عقد في وزارة التجارة العراقية برئاسة الوزير العاني وحضور القائم بالاعمال بالانابة في السفارة الكويتية محمد الوقيان وفقا لبيان حكومي.

ونقل البيان عن العاني قوله ان مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين المزمع اقامته قرب منفذ (صفوان - العبدلي) يهدف الى تسهيل وتنمية التبادلات التجارية بين البلدين وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وتطرق العاني الى موضوع تأشيرات الدخول لرجال الأعمال وامكانية تذليل العقبات امامها لاسيما وان سمات الدخول تعد عاملا رئيسا في تطوير حجم التبادل التجاري البيني.

كما كشف الوزير عن تشكيل فريق عمل مشترك من أجل إعداد الخطط ودراسات الجدوى الاقتصادية والمواصفات الفنية والدراسات التفصيلية ومتطلبات الربط السككي بين البلدين فضلا عن الاتفاق على تأهيل المنفذ البرى (صفوان- العبدلي ) لتسهيل حركة النقل البري.

وأشار البيان الى ان الطرفين بحثا كذلك سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك والإسراع في عقد الدورة الاولى للجنة الكويتية العراقية المشتركة.من جانبه نوه الوقيان بالدور الكبير لوزير التجارة العراقي في تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما مؤكدا رغبة الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات التجارية والاقتصادية.

وكان العراق والكويت قد وقعا في فبراير الماضي في بغداد محضر اجتماع مشترك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

