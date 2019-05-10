مال وأعمال

يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة الضيافة على مجموعة من المساجد في مناطق مختلفة في الكويت في صلاة التراويح، ضمن إطار الحرص على التواصل مع المجتمع في مختلف المناسبات.

ولاقت المبادرة التي دأب البنك على القيام بها سنويا استحسانا من رواد المسجد ورجال الامن والداخلية والقائمين على التنظيم في صلاة التراويح في عدة مساجد.

ويواصل «بيتك» تواجده في عدة مساجد في الكويت وتقديم خدمة الضيافة انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم الجهود التطوعية في المناسبات المهمة لتشمل جهات وانشطة مختلفة تعكس حرص «بيتك» على تعزيز الروابط مع جميع فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.

وتتزامن مبادرة تقديم الضيافة في المساجد مع استمرار فريق «بيتك»التطوعي يوميا بتوزيع وجبات افطار الصائم بمواقع مختلفة في الكويت لتوزيع 30 ألف وجبة افطار، وكذلك المشاركة في حملة «رمضان أمان» لتوزيع 100 ألف وجبة من خلال التواجد بأبرز وأهم التقاطعات الرئيسة وتوزيع وجبات الافطار قبل موعد اذان المغرب بعشر دقائق مع توصيل رسائل بالتوعية المرورية.

ويشمل برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 5»، انشطة ومساهمات إنسانية واجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصلاً يومياً مع الجمهور، وزيارات لجهات مختلفة ومسابقات وغبقات وعروض وأنشطة رياضية وشبابية تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، والحرص الكبير على تحقيق التنمية المستدامة، أحد أهم ركائز استراتيجية البنك.

