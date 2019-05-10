مال وأعمال

شاركت مايكروسوفت كراعٍ برونزي في ورشة عمل عقدتها جمعية مهندسي البترول تحت عنوان «تحول قطاع النفط والغاز نحو الذكاء الرقمي» ، حيث عرضت مايكروسوفت القدرات والامكانات الهائلة التي توفرها السحابة الذكية. و قدم كلاً من عمر صالح الرئيس التنفيذي الإقليمي للطاقة والتصنيع والموارد في مايكروسوفت الخليج ، ومحمد مالك المهندس الرقمي في مايكروسوفت إرشادات حول كيفية دمج الحلول التكنولوجية في قطاع النفط والغاز ، حيث سلط صالح الضوء على الآلية التي يمكن من خلالها تحويل هذا القطاع عبر تقنيات التحول الرقمي مثل «الذكاء الاصطناعي» ، بينما ناقش محمد مالك التقنيات الجديدة التي تعمل على تطوير القطاع مثل الروبوتات والواقع المعزز وانترنت الأشياء والأتمتة والسحابة الذكية.

وأكد عمر صالح على القدرات الهائلة التي يمكن أن توفرها السحابة الذكية لخدمة صنّاع القرار داخل قطاع الطاقة ، وذلك من خلال دمج هذه الامكانات مع أحدث الأجهزة المتطورة في المجال مما يسهم في فتح آفاق وفرص جديدة قابلة للتنفيذ والتطور

ومن جهته لفت جمال الحمود مدير مجموعة الأبحاث والتكنولوجيا لدى شركة نفط الكويت إلى أن قطاع النفط والغاز يمضي قدماً نحو عالم التحول الرقمي الذي ستشكل فيه الحوسبة السحابية أهم عنصر في هذه الرحلة.

