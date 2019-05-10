مال وأعمال

أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات إنفينيتي في الكويت، أن سفير مبيعات «إنفينيتي البابطين» محمد الشافعي قد فاز بالمركز الثالث في مسابقة إنفينيتي الإقليمية في المهارات 2019 والتي عقدت في فندق بارك حياة دبي في 18 أبريل الفائت والتي أعلن خلالها عن الفائزين. وفاز محمد الشافعي بالمركز الثالث، وتعتبر هذه المشاركة الأولى له في المسابقة الإقليمية وحصل فيها على هذه الجائزة. وتم تكريمه في مسابقة المهارات لأدائه المتميز في جميع المجالات ولإتباعه أفضل نهج في المبيعات.

وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين، صالح البابطين قائلاً: «يشرفني أن أنتمي إلى مجموعة من الأفراد الذين يعملون بجد واجتهاد ويواصلون تقديم نتائج استثنائية وهذا ما يجعلنا فخورين عاماً بعد عام».

