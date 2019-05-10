مال وأعمال

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند مستوى 0?303 دينار كما استقر اليورو عند 0?340 دينار مقارنة بأسعار صرف اول من امس .

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجع إلى مستوى 0?395 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0?298 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0?002 دينار دون تغيير.

وارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسة على نحو طفيف رغم احتدام النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم إذ تعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المئة اعتبارا من اليوم الجمعة مقارنة مع 10 في المئة حاليا.

وفي غضون ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسة مع استمرار عدم اليقين المحيط بالأجواء في المملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

