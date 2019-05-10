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موانئ دبي استحوذت على مرفأ «فريزر ساري»


دبي - «رويترز»: أعلنت موانئ دبي العالمية أنها اتفقت على شراء مرفأ فريزر ساري دوكس الكندي من صندوق تابع لمجموعة ماكواري.
وقالت شركة تشغيل المرافئ إن قيمة الصفقة تقل 2.5 في المئة عن صافي قيمة أصول موانئ دبي في 31 ديسمبر 2018، وهو ما يقل عن 300 مليون دولار وفقا لحسابات رويترز.
وسيجري الاستحواذ على المرفأ عبر شركة استثمار كندية تابعة لموانئ دبي يملك صندوق ودائع واستثمارات كيبيك 45 في المئة بها.
وقالت موانئ دبي العالمية إن من المتوقع إغلاق الاتفاق في النصف الأول من العام الحالي. ويجري الاستحواذ على المرفأ من ماكواري انفراستراكتشر بارتنرز وهو صندوق يديره قسم البنية التحتية والأصول العقارية في ماكواري.


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