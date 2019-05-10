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شيكاغو - «رويترز»: انضم مسؤول تنفيذي بشركة طيران إيطاليا إلى مجموعة من شركات الطيران العالمية التي تضررت جراء وقف تشغيل طائرات بوينغ طراز 737 ماكس، لكنه يتوقع أن تحقق الناقلة الإيطالية ربحا «قريبا جدا» وأن يرتفع عدد مسافريها إلى خمسة أمثاله بحلول 2022.

وقال روسن ديميتروف مدير العمليات في طيران إيطاليا لرويترز «طيارو ماكس لدينا متوقفون عن العمل، يجلسون هناك ولا يفعلون شيئا».

وحذرت شركات طيران أكبر حجما من أن وقف تشغيل الطائرات 737 ماكس يؤثر سلبا على الإيرادات والتكاليف، حيث يقدر حجم الضرر بمئات الملايين من الدولارات.

غير أن شركة طيران إيطاليا التي تتكبد خسائر، والمملوكة لشركة أليساردا الإيطالية القابضة والخطوط الجوية القطرية، تتوقع تحقيق ربحية «قريبا جدا»، بحسب ما قاله ديميتروف.