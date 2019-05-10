مال وأعمال

لندن - «رويترز»: ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على العملة التي تُعتبر ملاذا آمنا بفعل المخاوف من احتمال تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتبدأ محادثات تجارية تمتد ليومين في واشنطن ويترقب المتعاملون ليروا ما إذا كان بمقدور المفاوضين الصينيين والأميركيين إنقاذ اتفاق لمنع زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتصدر الدولار الاسترالي، وهو مؤشر على آفاق الاقتصاد الصيني، والدولار الأميركي واليوان الصيني في معاملاته الخارجية قائمة العملات المتأثرة سلبا بتصاعد التوترات التجارية.

ونزل اليوان 0.5 في المئة اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 6.838 ليتجه صوب تسجيل أسوأ انخفاض لأربعة أيام في عام.

